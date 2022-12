Aichach-Friedberg

vor 56 Min.

Warum Basis-Kreisrätin Heike Themel nicht in den Kreistag "darf"

Plus Nach der Bundestagswahl wechselte die Kommunalpolitikerin von der AfD zum politischen Arm der Querdenker-Bewegung. Dort hat die Unternehmerin andere Probleme.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Ein Bild vom Oberen Tor in Aichach, politische Schwerpunkte und dazu eine Überschrift: "Willkommen bei der Partei dieBasis, mein Name ist Heike Themel und ich bin für Sie im Kreisrat Aichach-Friedberg." Stimmt so weit. Allerdings dürfte sich die Kommunalpolitikerin aus Schmiechen extrem schwertun, Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern zu transportieren, sich selbst mit Vorschlägen einzubringen oder Entscheidungen für das Wittelsbacher Land zu treffen - übrigens alles "basisdemokratische" Kernanliegen ihrer Kleinpartei. Denn seit ihrem Wechsel von der rechtspopulistischen AfD zur Basis, parteipolitischer Arm der „Querdenker“-Bewegung, vor eineinviertel Jahren, hat sie an keiner einzigen Sitzung des Kreistags teilgenommen. Dabei würde sie gerne kommen, sagt Themel auf Anfrage unserer Redaktion: "Aber ich darf nicht." Ihre Partei wundert sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen