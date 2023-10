Warum Friedberg das Wasser den Berg hinauf pumpt

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Interessant ist die Geschichte des früheren Friedberger Wasserwerkes.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden. Dazu gehört auch die fast 200-jährige Baugeschichte des früheren Friedberger Wasserwerks, die Ingo Aigner aufgearbeitet hat.

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser war in historischer Zeit für Friedberg durch die erhöhte topografische Lage über dem Lechtal keine einfache Angelegenheit. Erst durch technische Wasserwerke konnte Versorgungssicherheit mit dem kostbaren Nass erreicht werden.

Die Mehrzahl der Friedberger Brunnen sind in privater Hand

In der frühen Zeit schöpften die Friedberger ihr Trink- und Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen, notfalls auch aus der Ach. Die Schächte der Schöpfbrunnen reichten etwa zehn bis zwölf Meter in den Untergrund. Die Brunnen wurden als Ziehbrunnen betrieben. Im Pendelbetrieb wurden zwei Kübel über eine Seilrolle im Holzgerüst über dem Brunnenrand geführt. In frühindustrieller Zeit wurden sie zu Pumpbrunnen umgebaut.

Der alte Wasserturm ist ein repräsentatives Denkmal Friedbergs früher Bau- und Technikgeschichte und war ursprünglich ein Wehrturm. 1606 wurde er erhöht und zum Wasserturm ausgebaut. Foto: Ingo Aigner

In den Straßen und Gassen befanden sich mehrere Gemeinschaftsbrunnen, die nur den umliegenden Hauseignern dienten und die diese auch auf eigene Kosten unterhielten. Die Mehrzahl der Brunnen aber waren Privatbrunnen in den Höfen und Häusern. Vervollständigt wurde die Versorgung durch einen Freibrunnen, den jedermann benutzen durfte. Er befand sich an der Südwestecke des Kirchplatzes. Für dessen Unterhalt war die Stadtverwaltung zuständig.

Die Brunnen auf dem Berg sind nicht sehr ergiebig

Auf dem Berg waren die Brunnen nicht sehr ergiebig, ihr Wasserstand war sehr schwankend. So beklagten sich die Friedberger Bürger, dass die tiefen Schöpfbrunnen in Herbst- und Winterzeiten gleichsam wenig Wasser geben. Doch weniger der Wunsch nach einer komfortablen und hygienischen Bereitstellung von Trinkwasser, als vielmehr die Sorge um eine sichere und ausreichende Versorgung mit Löschwasser veranlasste die Stadt schließlich, Wasser der Ach den Berg hinauf zu pumpen. Während der fast zwei Jahrhunderte dauernden Baugeschichte des frühen Wasserwerks war die allgegenwärtige Feuersgefahr das überzeugende Argument für dieses im höchsten Maße notwendige Projekt.

Schließlich verpflichtete der Kurfürst im Jahr 1787 die Bürger der Stadt zum Bau des Wasserwerks ohne Zeitverzug. Etwas mehr als zwei Jahre später war das Werk mit einem Aufwand von nahezu 20.000 Gulden vollendet.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben