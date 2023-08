Was eine frühmittelalterliche Wassermühle an der Paar verrät

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Ein bedeutender Fund an der Paar lässt neue Schlüsse zu.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht. Zum Beispiel von einer frühmittelalterlichen Wassermühle an der Paar in Aichach.

Bei Aushubarbeiten für einen Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage wurden im Sommer 2021 in Aichach-Oberbernbach zufällig die gut erhaltenen 1200 Jahre alten Überreste eines Wassermühlenstandorts aus der Zeit der Karolinger gefunden. Grabungsleiterin Kristina Seitz und Archäologin Julia Weidemüller stellen diesen sensationellen Fund der frühmittelalterlichen Wassermühle an der Paar in ihrem Beitrag im Jahrbuch vor.

Die Funktion der Wassermühle lässt sich gut rekonstruieren

Der gute Erhaltungszustand der Hölzer in den feuchten Auensedimenten identifizieren diesen Befund eindeutig als Wassermühle mit Mühlkanal, befestigtem Mühlenteich, Stauwehr sowie Rinne mit Schütz und Gerinne. Der Befund erlaubt, die Funktion und das Aussehen der Wassermühle zu rekonstruieren. In karolingischer Zeit verrichtete hier eine unter- oder mittelschlächtig betriebene Wassermühle ihren Dienst.

Für die Archäologie des frühen Mittelalters ist die Aichacher Wassermühle von überregionaler großer Bedeutung, da sie neben dem Mühlenstandort in Dasing zu den bis dato einzigen frühmittelalterlichen Mühlenstandorten in Süddeutschland gehört. Nicht nur Fragen zur Nutzung von Fließgewässern in der Region, sondern auch zur frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte in Aichach-Oberbernbach können so künftig beantwortet werden.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

