Was es mit den Safran-Zwiebeln aus Oberbernbach auf sich hat

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Hubert Raab schließt mit der Landwirtschaft eine Forschungslücke.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Hubert Raab beschreibt "Die landwirtschaftlichen Modernisierungsversuche im Landkreis Aichach-Friedberg im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert".

Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war der Landkreis Aichach-Friedberg vor allem landwirtschaftlich geprägt. Umso mehr verwundert es, dass es bisher keine zusammenfassende Überblicksdarstellung zur Landwirtschaftsgeschichte gab. Kreisheimatpfleger Dr. Hubert Raab schließt mit seinem Beitrag diese große Forschungslücke. Er nimmt dabei das ganze Landkreisgebiet mit Beispielen etwa aus Schmiechen, Todtenweis, Griesbeckerzell, Mering, Anwalting, Baindlkirch, Dasing, Rieden oder Willprechtszell unter die Lupe.

Ein Pfarrer wollte Safra im Landkreis Aichach-Friedberg anbauen

So berichtet Raab, dass die Menschen in unserer ländlichen Region immer wieder versuchten, neue Dinge auszuprobieren, um den vorhandenen Boden ertragreicher nutzen zu können. So ist überliefert, dass 1783 der Pfarrer Lukas Friedrich Wagner von Oberbernbach den Versuch unternahm, „Wiener Safran“ anzubauen. Er war damit recht erfolgreich. Die Ausfuhr der Zwiebeln aus Österreich war verboten. Also mussten sie hier vor Ort vermehrt werden. Aus ursprünglich 36 Zwiebeln gelang es Pfarrer Wagner 14.000 Stück zu züchten. Sogar bis in die Nürnberger Gegend waren die Safran-Zwiebeln aus Oberbernbach dann gefragt.

Foto: Sammlung Heimatbuch Schmiechen

Die „echte Bauernbefreiung“ erfolgte in Bayern erst im Juni 1848. König Maximilian II. erließ das Gesetz zur Aufhebung, Fixierung und Ablösung von Grundlasten. Damit war die bäuerliche Bevölkerung keinem Grundherrn mehr unterworfen. Bald zeigte sich eine erhebliche Produktionssteigerung, da die Bauern nun unternehmerisch agieren konnten.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2021“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

Lesen Sie dazu auch