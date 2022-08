Wasserqualität an den Seen im Wittelsbacher Land ist einwandfrei

Im Landkreis Aichach-Friedberg überprüft das Gesundheitsamt regelmäßig zehn Badegewässer. Es bescheinigt ihnen eine einwandfreie Beschaffenheit.

Bei dem sonnig-heißen Wetter zieht es viele an die Badeseen. Voraussetzung für ungetrübte Badefreuden ist allerdings eine einwandfreie hygienische Beschaffenheit des Wassers. Solche Bedingungen sind im Wittelsbacher Land an vielen größeren und kleineren Gewässern anzutreffen, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt.

Sechs EU-Badegewässer gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg werden insgesamt zehn Badegewässer regelmäßig vom Gesundheitsamt überprüft. Dies sind die sechs „EU-Badegewässer“: Radersdorfer See bei Kühbach, Mandlachsee bei Pöttmes, Badesee Lechfeld bei Aindling, Friedberger See, Weitmannsee bei Kissing und Mandichosee (Lechstaustufe 23) zwischen Mering und Merching, dazu als weitere beliebte Badestellen der Derchinger See, der Auensee (Kissing), der Badesee Oberach und der Afrasee 2 bei Friedberg.

Unter "EU-Badegewässern" versteht man Seen, die der Europäischen Union (EU) als offizielle Badestellen gemeldet sind und an denen mit einer großen Anzahl von Besuchern zu rechnen ist. Sie unterliegen Richtlinien, beispielsweise muss die Öffentlichkeit über mögliche hygienische Gefahren informiert werden. Um diese Auskunft geben zu können, muss das Wasser auf Bakterien untersucht werden. Je nachdem wie viele davon zu finden sind, wird die Wasserqualität als "ausgezeichnet", "gut" oder "ausreichend" bewertet.

Die EU-Badegewässer werden vom Gesundheitsamt im Abstand von vier Wochen nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Die weiteren Badestellen beprobt das Gesundheitsamt routinemäßig. Die zuletzt entnommenen Wasserproben im Wittelsbacher Land wurden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ausgewertet und waren durchgehend bakteriologisch einwandfrei. Auch die Beprobung auf Cynobakterien (Blaualgen) ergab keinen Nachweis. Dem Baden in den untersuchten Gewässern steht damit aus hygienischer Sicht nichts im Wege, so das Landratsamt. Die Bewertungen der Gewässerproben für die gesamte Badesaison 2022 sind auf der Internetseite des Landratsamtes abrufbar.

Der Weitmannsee im Landkreis Aichach-Friedberg ist laut Landratsamt hygienisch einwandfrei. Foto: Martina Imminger, Landratsamt Aichach-friedberg

Betreiber prüfen Wasserqualität in den Freibädern

In den Freibädern in Aichach, Dasing und Mering wird die Wasserqualität regelmäßig durch die Betreiber geprüft. Auch hier ist selbstverständlich ungetrübter Badespaß geboten, mit Aufsicht durch Bademeister. (AZ)