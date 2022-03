Wasserversorgung: Experten sorgen sich um die Vorräte im Wittelsbacher Land

Die Fachleute der Aichacher Magnusgruppe fordern, geklärtes Abwasser wiederzuverwenden. An den Brunnen des Wasserversorgers sinkt der Grundwasserspiegel. Das sind die Gründe.

Baden, Duschen, Gartensprengen, Swimmingpool befüllen, Autowaschen - all das ist in Deutschland und auch im Wittelsbacher Land selbstverständlich. Schließlich kommt stets genügend Wasser aus dem Hahn. Die Verantwortlichen des Wasserversorgers der Magnusgruppe mit Sitz in Aichach beobachten jedoch seit Jahren ein Absinken des Grundwasserspiegels an ihren Brunnen. Seit 20 Jahren hat sich dieser um mehr als einen halben Meter abgesenkt, ohne sich zu erneuern.

Dramatisch wurde es nach Angaben der Verantwortlichen in den vergangenen fünf Jahren. Der Grund: der Klimawandel, einhergehend mit weniger Niederschlägen, aber mit steigendem Wasserverbrauch. Verbandsvorsitzender Rupert Reitberger erinnert sich an das Jahr 2018, wo man die Sportvereine im Versorgungsgebiet bat, in den heißen Sommermonaten das Besprengen der Fußballfelder einzustellen. Die Pumpen nicht nur der Magnusgruppe liefen damals 24 Stunden rund um die Uhr. Für die Brunnen war das purer Stress. Eine Neubildung des Grundwasserspiegels fand in Relation zur Entnahme nicht mehr statt.

Diese Gemeinden versorgt die Magnusgruppe mit Sitz in Aichach

Die Magnusgruppe versorgt nicht nur sieben Aichacher Stadtteile mit Wasser, sondern auch Ortsteile von Kühbach, Inchenhofen, Pöttmes, Hollenbach und Schiltberg. Die Affinger Ortsteile Pfaffenzell und Frechholzhausen sind Wassergäste des Verbands. "Die künftige Versorgungssicherheit macht uns Sorgen", erklärt Wassermeister Hubert Haberl anlässlich des Weltwassertags am 22. März. In der Tat spielen Reitberger und Haberl Szenarien durch, wie die künftige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung aussehen könnte. Sie tauschen sich dabei auch mit dem Landesamt für Umwelt und dem Wasserwirtschaftsamt aus. Doch Steuerungsmöglichkeiten sind aus rechtlichen Gründen sehr eingeschränkt.

Ein Beispiel aus der Praxis ist für Reitberger der 5000-Einwohner-Ort Vittel in den französischen Vogesen, den er vor Jahren bei seinen Frankreichfahrten besuchte. Hier hat sich der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé laut Reitberger die Entnahme von jährlich einer Million Kubikmeter Trinkwasser gesichert. Die Folge: Am Dorfbrunnen für das öffentliche Abfüllen von Trinkwasser ist ein Schild, das besagt, dass nur maximal sechs Flaschen abgefüllt werden dürfen. Zwischenzeitlich klagen die Gemeinde und Bürgerinitiativen gegen Nestlé. Fachleute rechnen, dass es für die Bewohner Vittels ab 2050 kein Grundwasser mehr gibt. Der Grundwasserspiegel sinkt jährlich um 30 Zentimeter.

Wegen Tesla: Angst um das Grundwasser auch in Brandenburg

Mit Interesse verfolgt Reitberger das Bau-Genehmigungsverfahren der amerikanischen Firma Tesla in Grünheide in Brandenburg. Tesla stellt unter anderem Elektroautos her. Die Genehmigung wurde nun erteilt, jedoch muss Tesla noch ein Grundwasserkonzept vorlegen. Immerhin beträgt der Wasserbedarf über die Herstellungskette eines Autos 400.000 Liter – und das im grundwasserarmen Brandenburg. Dass die dortigen Bürger Angst um ihr Lebensmittel Nummer eins haben ist laut Reitberger verständlich.

"Was wir brauchen, sind neue, vor allem kluge und intelligente Konzepte", sagen Reitberger und Haberl unisono. Aber auch die Grundwasserspeicher wie Moore und Wald müssen ins Auge gefasst werden. Vermehrt auftretende Sturzfluten wie 2021 einerseits, aber auch immer mehr versiegelte und verdichtete Böden, auch in der Landwirtschaft, verhinderten eine kontinuierliche Grundwasserneubildung. Dazu kommen gut gemeinte Neuerungen, wie verdichtetes Bauen, um den Flächenverbrauch zu minimieren.

Wasser sparen und für die Klospülung wiederverwenden

Der Nachteil, so Reitberger: Es gibt weniger Versickerungsmöglichkeiten und weniger Lebensraum für Insekten. Die Wasserexperten der Magnusgruppe fordern ein Umdenken: Warum beispielsweise nicht das geklärte Abwasser aus den Kläranlagen erneut für die Klospülung verwenden? Oder Trinkwasserreservoirs mit Flusswasser auffüllen. "Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, das gebrauchte Wasser mehrfach durch Wiederaufbereitung und Filtrierung zu nutzen", sagt Haberl. Die Industrie sei uns da schon voraus.

Ein Teil der Wasserabnehmer der Magnusgruppe mache sich bereits Gedanken zum Wassersparen. Reitberger betont: Anstatt über die Kalkulation der Wassergebühren zu diskutieren, müsste künftig darüber geredet werden, "ob wir noch genügend Wasser haben". Aber da sei im Wesentlichen auch die Klimapolitik gefragt, ist er sich sicher. Denn wenn wir diesen unsichtbaren Schatz nicht mehr aus dem Hahn kommen sehen, dann sei es bereits zu spät. (rs)