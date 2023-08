Aichach-Friedberg

vor 23 Min.

Wasserwirtschaftsamt gibt Hochwasserwarnung für die Paar heraus

Wegen des anhaltenden Regens hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine Hochwasserwarnung für die Paar im Landkreis Aichach-Friedberg herausgegeben. Bereits am Wochenende führte sie in Aichach viel Wasser.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gibt am Dienstagmorgen eine Hochwasserwarnung für die Paar heraus. So ist die Einschätzung für die Pegel in Aichach, Dasing und Mering.

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth hat am Dienstag um kurz nach 10 Uhr eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen herausgegeben. Sie gilt bis Mittwochabend um 18 Uhr. Dem WWA zufolge hat sich aufgrund der anhaltenden Niederschläge folgende Hochwasserlage eingestellt: In Aichach hat der Pegel an der Paar die Meldestufe 1 erreicht und steht dem Hochwassernachrichtendienst zufolge kurz vor Meldestufe 2. Am Pegel in Dasing stand das Wasser um 10.30 Uhr hauchdünn unter Meldestufe 1, in Mering noch deutlich darunter. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung WWA: In Dasing und Mering bleiben die Pegel wohl unter Meldestufe 1 Der Einschätzung des WWA vom Dienstagvormittag zufolge bleibt an den Pegeln Dasing und Mering der Wasserstand voraussichtlich unterhalb der Meldestufe 1. Auf der Internetseite des WWA heißt es weiter: "Eine Verschärfung der Hochwasserlage wird in Folge der allmählich zurückgehenden Niederschläge nach derzeitigem Stand nicht erwartet." Bereits am Montag hatte das WWA eine Hochwasservorwarnung herausgegeben. Darin hatte es geheißen, dass das Überschreiten des Meldebeginns beziehungsweise ein Hochwasser der Meldestufe 1 möglich sei. (AZ, nsi)

Themen folgen