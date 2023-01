Aichach-Friedberg

18:40 Uhr

Nitrat-Zusatzmessstellen: Ignoriert das Wasserwirtschaftsamt Vorschläge?

Plus Bei einer Protestaktion kritisieren Landwirte aus Aichach-Friedberg das Wasserwirtschaftsamt. Dieses wiederum erklärt, warum die genannten Messstellen nicht alle geeignet sind.

Von Marina Wagenpfeil

Mit einer Protestaktion an der Kreisstraße zwischen Laimering ( Dasing) und Sielenbach am Längenmoosgraben haben Landwirte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zuletzt auf mehrere, ihrer Meinung nach ungeeignete Nitrat-Messstellen in der Region hingewiesen. Sie seien durch Oberflächenwasser beeinflusst und zeigen deshalb nicht den tatsächlichen Zustand des Grundwassers, so die Argumentation der Bauern. Sie sehen sich durch Düngeauflagen, die für die sogenannten "roten Gebiete" gelten, stark eingeschränkt. Ihre Forderung: Die Zahl der Messstellen im Wittelsbacher Land muss insgesamt steigen - und außerdem soll das Wasserwirtschaftsamt an anderen Standorten messen.

