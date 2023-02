Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Wegfall der Schuleingangsuntersuchung sorgt für Gesprächsstoff

Plus Für das Schulamt in Aichach steht fest: Es muss eine Ausnahme bleiben, dass Schuleingangsuntersuchungen ausfallen. Das Gesundheitsamt wehrt sich gegen Kritik.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Das staatliche Gesundheitsamt in Aichach leidet unter Personalmangel. Da in den nächsten Monaten nur zwei der eigentlich vier Fachkräfte für Sozialmedizin zur Verfügung stehen, finden keine Schuleingangsuntersuchungen für Vorschulkinder in den Städten Aichach und Friedberg und in der Gemeinde Kissing statt. Die Grundschulen in den betroffenen Kommunen klagen, dass ein Teil der Arbeit an sie delegiert werde. Wie Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand gegenüber unserer Zeitung betonte, dürfe diese Mehrarbeit "kein Dauerzustand" bleiben. Schließlich herrsche an den Schulen Lehrermangel. Das Gesundheitsamt beteuert, es tue, was es könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen