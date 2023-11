Aichach-Friedberg/Weichering

vor 17 Min.

Leuchtende Kinderaugen motivieren die Erlebnisbäuerinnen

Wie geht melken? Anna-Maria Bradl zeigt es Kindern, wenn sie zu Besuch sind auf dem Erlebnisbauernhof in Schönbach.

Plus Anna-Maria Bradl aus Schönbach und Stefanie Schmid aus Metzenried sind jetzt Erlebnisbäuerinnen. Sie erzählen, was sie antreibt und was ihnen daran besonders gefällt.

Von Andrea Hammerl

Einmal ein Huhn in der Hand zu halten, eine raue Rinderzunge auf der Haut zu spüren, ein Kälbchen zu streicheln – das ermöglichen Erlebnisbäuerinnen vielen Kindergarten- und Schulkindern oder Familien. Seit 2004 gibt es in Bayern eine eigene Qualifizierung „Erlebnis Bauernhof“, die Stefanie Schmid (38) und Anna-Maria Bradl (22) aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in diesem Jahr absolviert haben. Sie erzählen, warum auch für sie die Besuche von Kindern auf ihren Höfen immer ein Erlebnis sind.

Die Zertifikate überreichten jüngst Regine Wiesend vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium und Vertreter der Regierungsbezirke an insgesamt 43 frisch gebackene Erlebnisbäuerinnen und Matthias Dirnberger, den einzigen männlichen Kursteilnehmer. Sie alle gehören nun zu bayernweit mehr als 500 Erlebnisbäuerinnen, die in den vergangenen knapp 20 Jahren mehr als 460.000 Schulkinder auf ihren Höfen begrüßt und ihnen die Arbeit in der Landwirtschaft nähergebracht haben.

