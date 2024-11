„Weihnachten im Schuhkarton“: Hilfsaktion für Kinder in Not

Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sei auch du dabei!“ Für Kinder in Not wurden dabei im vergangenen Jahr einer Mitteilung zufolge 284.855 Schuhkartons allein im deutschsprachigen Raum gepackt. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es heuer wieder mehrere Annahmestellen.

Die gepackten Kartons sollten eine Mischung aus Spielsachen, Kleidung, Hygieneartikeln, Schulmaterial und ein „Wow“-Geschenk beinhalten, über das sich ein Kind besonders freut. Packtipps, Möglichkeiten zu spenden, Zielländer und weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.weihnachten-im-Schuhkarton.org.

Wer sich beteiligen möchte, kann seinen Schuhkarton bis Montag, 18. November, zu einem der folgenden Abgabeorte bringen: Christine Haas, Ahornstraße 9, 86551 Aichach-Ecknach, Telefon 08251/7538; MVZ für Allgemeinmedizin, Sudetenstraße 1a, 86551 Aichach; Schuhhaus Winkler, Werlberger Straße 3, 86551 Aichach; Bekleidungsgeschäft Sniekerz, Paarer Straße 10a, 86556 Kühbach; Birgit Löhr, Am Alten Sportplatz 9, 86573 Obergriesbach. (AZ)