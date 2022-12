Aichach-Friedberg

18:44 Uhr

Weiße Weihnachten im Wittelsbacher Land bleiben wohl ein Traum

Der letzte Heiligabend, an dem im Wittelsbacher Land Schnee lag, war vor zwölf Jahren. In diesem Jahr lauten die Prognosen eher: Niesel-Weihnachten.

Plus Wolfgang Jentsch leitet eine Wetterstation in Aichach und weiß, wann es in den vergangenen Jahren an Weihnachten geschneit hat: seltener, als man vermuten würde.

Von Lara Voelter Artikel anhören Shape

Links und rechts der Straße sind Wände aus Schnee. Elfriede Linke, 81, aus Aichach erinnert sich noch gut. Als sie sieben Jahre alt gewesen sei, habe es im Oberallgäu, wo sie aufgewachsen ist, an Weihnachten Massen an Schnee gegeben. Auch in Aichach, wo sie seit vielen Jahren wohnt, hat sie bereits schneereiche Weihnachten erlebt. Mehr als zwei Jahrzehnte arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für den Bayerischen Rundfunk und meldete täglich das Wetter aus Aichach. Und wann gab es zum letzten Mal Schnee an Weihnachten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen