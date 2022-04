Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Weißer Sonntag: Die Erstkommunion darf wieder gefeiert werden

Am Weißen Sonntag finden traditionell viele Erstkommunionsfeiern statt. In diesem Jahr können sie erstmals seit zwei Jahren wieder ohne größere Einschränkungen gefeiert werden.

Plus Zwei Jahre lang durfte die Erstkommunion nur eingeschränkt oder erst später im Jahr gefeiert werden. In diesem Jahr ist die Freude über mehr Normalität groß.

Von Claudia Bammer

Diesem Sonntag fiebern viele Kinder im Wittelsbacher Land entgegen: Am Weißen Sonntag feiern viele Pfarrgemeinden traditionell die Erstkommunion. Während die Feiern in den beiden vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie ganz oder zumindest deutlich kleiner ausfallen oder verschoben werden mussten, herrscht heuer wieder weitgehend Normalität. Unter anderem in Affing und Aichach stehen Kommunionkinder vor ihrem großen Tag, in Aichach sogar schon am Samstag.

