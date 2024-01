Welche Firmen im Wittelsbacher Land setzen auf Wasserstoff?

Ab Anfang Februar wird der Bedarf an Wasserstoff im Landkreis Aichach-Friedberg eruiert. Unternehmen sollen ihren Bedarf melden. Davon hängt das Angebot ab.

Wie sieht der Bedarf für Wasserstoff im Landkreis Aichach-Friedberg aus? Dieser Frage wird in den nächsten Wochen nachgegangen. Denn von Anfang Februar bis Anfang März läuft die nächste Erhebungsphase für den Bedarf an Wasserstoff. Die Ergebnisse sind Grundlage der Planung eines bundesweiten H 2 -Netzes. Ob es im Wirtschaftsraum Augsburg und Schwaben ab 2030 Wasserstoff geben wird und wie viel, hängt entscheidend davon ab, welchen Bedarfsmengen die Unternehmen jetzt melden.

Das Landratsamt weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Betreiber der Gasverteilnetze in einer bundesweiten Erhebung ermitteln, welche Wasserstoffprojekte mit welchen Mengen voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren realisiert werden. Betriebe, die planen, zukünftig Wasserstoff in ihren Prozessen einzusetzen, sollten unbedingt eine Meldung abgeben, rät die Behörde. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Netzkapazitäten ausreichend ausgelegt würden und genügend Wasserstoff fließe. Denn erst 2026 soll wieder eine Erhebung stattfinden. Die Folge: Es könnte erst ab 2035 Wasserstoff in der Region geben.

Zur Wasserstoff-Erhebung gibt es eine Info-Veranstaltung

In einer Online-Informationsveranstaltung des Zentrums Wasserstoff Bayern werden Interessierte am Freitag, 9. Februar, von 11 bis 12 Uhr informiert, wie die Erhebung abläuft und wie bei der Meldung vorzugehen ist. Weitere Informationen mit einem direkten Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung unter: www.lra-aic-fdb.de unter „Aktuelles – Pressemitteilungen“.

Um für weitere aktuelle Informationen zur Erhebung in den Verteiler aufgenommen zu werden, können sich Betriebe an die regionale Koordinierungsstelle Wasserstoff der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH wenden. Ansprechpartnerin ist Martina Medrano (Martina.medrano@region-a3.com). Auch der jeweils zuständige Verteilnetzbetreiber kann weitere Informationen zur Erhebung liefern, teilt das Landratsamt mit. (AZ)