17:45 Uhr

Wenige neue Landärzte stemmen sich gegen den Trend

Plus Nachfolger zu finden, ist für Landärzte alles andere als einfach. Warum in Ried und Sielenbach dagegen sogar zwei ganz neue Arztpraxen eröffnet haben.

Von Claudia Bammer

Fünf Jahre lang hat ein Arzt in Dasing gebraucht, um 2021 seine Nachfolge zu regeln. Pöttmes hätte fast einen Arztsitz verloren, wenn sich nach dem Tod eines Arztes nicht doch noch eine Nachfolgerin gefunden hätte. Interessenten für Landarztpraxen sind in der Regel rar. Mit Förderprogrammen für Landärzte versucht die Bayerische Staatsregierung Anreize zu schaffen. Ganz gegen den Trend mutet es da an, dass im Landkreis Aichach-Friedberg in diesem Sommer eine neue Arztpraxis in Ried eröffnet hat und gerade eine weitere in Sielenbach gefolgt ist.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) bestätigt das. Stellvertretender Pressesprecher Axel Heise sagt, für Praxen auf dem Land bleibe es tendenziell schwieriger, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden, als in Universitätsstädten und deren Umland. Dabei steigt die Zahl der Hausärztinnen und -ärzte eher. Gab es 2019 im Regierungsbezirk Schwaben 1290 Hausärzte, so sind es heute 1335. Im Landkreis Aichach-Friedberg dagegen ist die Zahl mit 90 gleich geblieben. Zwei Trends macht die KVB aus: den zur Anstellung und den zur Teilzeit. Die Mediziner legten heute, wie andere Berufsgruppen auch, mehr Wert auf Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Freizeit, so Heise. Die Zeit mit der Familie solle nicht zu kurz kommen. Aus Respekt vor den Herausforderungen einer Niederlassung würden sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte zunächst für eine Anstellung entscheiden.

