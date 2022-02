"Weniger ich, mehr wir": 28 Freiwillige melden sich für Corona-Pflegepool

Plus Um Seniorenheime zu unterstützen, hat der Landkreis Aichach-Friedberg einen Pflegepool ins Leben gerufen. Doch die Vermittlung der Freiwilligen ist schwierig.

Die Situation in Pflegeeinrichtungen ist angespannt. Einen Fachkräftemangel gab es bereits vor der Pandemie. Durch Corona hat sich die Lage weiter verschärft. Denn neben der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner - die eigentliche Aufgabe eines Seniorenheims - geht es seitdem ständig um Testpflichten, Hygienekonzepte, Besuchsverbote, neue Regelungen, Quarantäne. Mit den steigenden Infektionszahlen fällt auch häufig das ohnehin knappe Personal aus, insbesondere wenn es in der Einrichtung einen Corona-Ausbruch gibt. Um die Seniorenheime zu unterstützen, hat der Landkreis Aichach-Friedberg deshalb Anfang des Jahres einen Corona-Pflegepool ins Leben gerufen. Doch obwohl es unbestritten einen Bedarf gibt, werden nur wenige Freiwillige tatsächlich auch vermittelt.