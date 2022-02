Aichach-Friedberg

Weniger Pflegeeinrichtungen sind von Corona-Ausbrüchen betroffen

Plus Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist erneut angestiegen. Gleichzeitig konnte das Gesundheitsamt die Corona-Ausbrüche in drei Einrichtungen für beendet erklären.

Von Marina Wagenpfeil

Rund 20 Pflegeeinrichtungen gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg. Bei einem Großteil handelt es sich um Seniorenheime, aber auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind darunter. Sie stehen im Kampf gegen das Coronavirus besonders im Fokus - und sind gleichzeitig von der weiterhin anhaltenden Omikron-Welle stark getroffen worden. Vor einer Woche meldete das Gesundheitsamt in zwölf Pflegeeinrichtungen einen Corona-Ausbruch. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hat sich die Zahl der betroffenen Einrichtungen reduziert. Am Montag gab es laut Landratsamt noch in sechs Pflegeeinrichtungen Corona-Ausbrüche - drei weniger als noch am Freitag.

