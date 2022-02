Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Weniger Vorsorgeuntersuchungen: Wie Corona die Nachfrage beeinflusst hat

In der Corona-Pandemie gingen zeitweise weniger Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg zu Vorsorgeuntersuchungen.

Plus Die Pandemie ist eine Ausnahmesituation für die Menschen. Manche sind deswegen im Kreis Aichach-Friedberg seltener zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen.

Von Katja Neitemeier

Der alljährliche Gang zum Zahnarzt oder regelmäßige Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung sind für viele Menschen im Wittelsbacher Land Routine. Doch auch in diesem Lebensbereich hat die Corona-Pandemie einiges durcheinandergebracht. So manche Vorsorgeuntersuchung fiel unter den Tisch. Das zeigt eine Erhebung der Krankenkasse AOK. Ein Krebspatient berichtet, was die aktuelle Situation für ihn bedeutet.

