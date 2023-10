Aichach-Friedberg

Wenn ein Roboter für Kinder in die Schule geht

Um Schülerinnen und Schülern, die lange krank sind, trotzdem eine Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, sollen ab November in Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg sogenannte Avatare eingesetzt werden.

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg startet ein Pilotprojekt mit Robotern, sogenannten Avataren, im Schulunterricht. Davon profitieren sollen kranke Kinder.

Eine schwerwiegende Erkrankung, ein längerer Reha-Aufenthalt oder eine psychische Störung – all diese Faktoren können Ursache dafür sein, dass Kinder oder Jugendliche dem Schulunterricht fernbleiben müssen. Die Folgen sind oftmals gravierend: Wichtige Lerninhalte fehlen, es entstehen große Lücken. Die Schüler und Schülerinnen werden abgehängt und laufen Gefahr, das Klassenziel oder den Schulabschluss nicht zu erreichen. Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist zudem das Gefühl, isoliert und vom Klassenverband abgeschnitten zu sein.

Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, die schulischen Defizite nicht allzu groß werden zu lassen. Zur Anwendung kommen beispielsweise Flex-Fernschulen, die von der Jugendhilfe unterstützt werden, jedoch auf den Austausch von Informationsmaterial beschränkt sind. Denkbar ist zudem die Teilnahme der Schüler und Schülerinnen via Laptop und Microsoft Teams, wie es häufig während der Coronapandemie zum Einsatz kam. Manche Lehrkräfte bieten Hausunterricht an, was jedoch mit enormer Zusatzarbeit verbunden ist.

