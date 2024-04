Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Wenn Kinder zu Tätern werden: Gewalt an Schulen im Landkreis nimmt zu

In ganz Bayern steigt die Zahl der Gewaltfälle an Schulen – auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Plus Tatort Schule: An der Mittelschule Aichach kommt es im vergangenen Jahr häufiger zu Gewaltfällen – im ganzen Landkreis steigen die Zahlen. Es tut sich aber etwas.

Von Dominik Durner

Eine Beleidigung, ein Spruch zurück, und schon kochen die Emotionen hoch. Es ist Anfang 2023, als an der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach zwei junge Schüler im Sportunterricht verbal aneinandergeraten. Dann schalten sich ihre älteren Brüder ein und aus bösen Worten werden böse Taten – sie lassen ihre Fäuste sprechen. An der Aichacher Mittelschule bleibt das im vergangenen Jahr kein Einzelfall, aber nicht nur dort: Im ganzen Freistaat Bayern stieg 2023 die Zahl der Gewalttaten an Schulen. Allein im Landkreis Aichach-Friedberg registrierte die Polizei 2019 noch zehn Fälle, 2023 schon 43. Die Aichacher Mittelschule scheint sich zumindest mittlerweile aus dem Gewaltloch befreit zu haben. Doch wie hat sie das geschafft?

Im gesamten Landkreis verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr an Schulen 17 Fälle von Bedrohungen, 20 vorsätzliche leichte Körperverletzungen und sechs Fälle von schwerer oder gefährlicher Körperverletzung. Unter Letzteres fallen laut Polizeisprecher Markus Trieb schon Vorfälle, in denen zwei Personen auf eine dritte losgehen oder jemand mit einem Lineal auf eine andere Person einschlägt. "Eine Beteiligung von Schülern oder Lehrern muss nicht zwangsläufig vorliegen", sagt Trieb. Dennoch gibt es sie, die Konflikte, in denen Schüler deutlich über die Stränge schlagen – so wie in der Aichacher Mittelschule.

