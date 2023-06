Aichach-Friedberg

Wenn kleine Roboter langzeitkranke Schüler im Unterricht ersetzen

Um Schülerinnen und Schülern, die lange krank sind, trotzdem eine Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, sollen ab Herbst in Aichach-Friedberg Avatare eingesetzt werden.

Plus Ab Herbst startet in Aichach-Friedberg ein Pilotprojekt mit Robotern, sogenannten Avataren, im Schulunterricht. Davon profitieren sollen etwa krebskranke Kinder.

In der Corona-Pandemie wurde Homeschooling zum neuen Normalzustand – mit gravierenden Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler. Inzwischen ist wieder ein normaler Unterricht möglich. Doch auch ohne Corona können nicht alle Kinder und Jugendlichen daran persönlich teilnehmen. Die Gründe reichen von Langzeiterkrankungen wie Krebs oder Mukoviszidose, einer langen Reha nach einem Unfall oder psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Laut Schätzungen sind in Deutschland circa ein Prozent aller Schülerinnen und Schüler betroffen. Um ihnen auch aus der Ferne eine Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, startet im Landkreis Aichach-Friedberg im Oktober ein sechsmonatiges Pilotprojekt mit sogenannten Avataren, also kleinen Robotern, die im Unterricht Augen, Ohren und Stimme für die abwesenden Schülerinnen und Schüler sind.

An anderen Schulen sind die Avatare schon länger im Einsatz

Sechs Monate lang sollen insgesamt drei Avatare zum Einsatz kommen. Wer genau anspruchsberechtigt ist und was passiert, wenn es mehr Nachfrage gibt als die Zahl der Testgeräte ermöglichen, wird kurz vor dem Projektstart mit den Schulleitungen noch geklärt. "Wir werden sicherlich niemandem ein Gerät wieder wegnehmen", erklärte Götz Gölitz vom Bildungsbüro des Kreises im Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule. Man gehe aber davon aus, dass die drei Avatare für den Start ausreichen werden. Gegebenenfalls könne man auch woanders ein weiteres Gerät ausleihen. Denn andere Schulen haben die Avatare bereits im Einsatz, etwa die Realschule in Meitingen. Dort ist er bereits seit Sommer 2020 im Einsatz. Die Erfahrungen, die dort gemacht wurden, sind durchweg positiv. Auch in der Stadt und im Landkreis München werden die Geräte, die vom Kultusministerium empfohlen werden, eingesetzt. Weitere Landkreise und Städte in der näheren Umgebung planen es.

