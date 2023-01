Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Wer braucht noch einen Corona-Test? Und was, wenn's dann nicht klappt?

Das Corona-Testzentrum des Landkreises am Kreisgut in Aichach: Wo die Menschen lange Zeit Schlange standen, ist inzwischen wenig los.

Plus Noch sind Corona-Tests nötig. Etwa vor einer Operation. Ein geschlossenes Testzentrum bringt einen Friedberger daher ins Schwitzen. Wie sieht die Zukunft der Teststationen aus?

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Vor einem Jahr hielt uns Corona noch immer in Atem. Ende Januar 2022 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei fast 1500, nun ist sie weit unter 100 gesunken. Am Sonntag lag sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 62,7 bekannten Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vorherigen sieben Tagen. Masken und Tests sind kaum noch Pflicht. Entsprechend rückläufig ist der Bedarf. Doch wer einen Testnachweis braucht, der ist darauf angewiesen, dass alles klappt. So wie ein 66-jähriger Mann aus Friedberg, der zwei Tage später operiert werden sollte, jedoch im Testzentrum im Aichacher Kreisgut vor verschlossenen Türen stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen