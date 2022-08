Wer Friedberg und Aichach zu Gründerzeiten bewohnt hat

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Dabei geht es auch um die Gründung Aichachs und Friedbergs.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Wer etwa wissen möchte, wie ein steinernes Sühnekreuz in den Wald bei Alsmoos gekommen ist und an welche grausame Tat es erinnert, sollte sich in den Text von Gabriele Raab vertiefen, so Brandner:

In ihrem Beitrag "Peter Marschalk von Stunzberg und sein Schwiegervater Leonhart Stumpf - frühe Bürger zu Friedberg und ihre noch sichtbaren Spuren" lenkt Gabriele Raab den Blick des Lesers auch auf die frühen Stadtgründungen der Wittelsbacher und damit nochmals auf die erfolgreiche Landesausstellung des Jahres 2020 „Stadt befreit - Wittelsbacher Gründerstädte“.

Zwei frühe Friedberger Bürger haben Spuren hinterlassen

Die ersten wittelsbachischen Städte zielten auf Grenz- und Machtsicherung ab. Zu diesen wittelsbachischen Gründungen gehören Aichach und Friedberg. Raab geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wer die frühen Bewohner dieser neuen Städte waren und kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht nur Bauern und spezialisierte Handwerker waren, sondern auch Förster, Jäger, Zöllner.

Noch heute gibt es Spuren von zwei frühen Bürgern von Friedberg in unserer Region zu entdecken, wie die des Peter Marschalk von Stunzberg, das bei Schafhausen (Sielenbach) liegt, und seines Schwiegervaters Leonhart Stumpf. Eine dieser Spuren ist ein singuläres steinernes Sühnekreuz, das zunächst in der Nähe von Schloss Pichl aufgestellt wurde und heute im Alsmooser Schrannenholz zu entdecken ist.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2021“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben