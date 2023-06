Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Wer hat gegen Kreisbrandrat Christian Happach gestimmt und warum?

Plus Ein Viertel der Kommandanten im Wittelsbacher Land hat Kreisbrandrat Christian Happach nicht gewählt. Offene Kritik an ihm wird aber nicht laut. Wer ihn unterstützt.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Ist er in den vergangenen sechs Jahren einigen auf die Füße gestiegen? Ist einem Teil der Kommandanten der Kreisbrandrat (KBR) zu führungsschwach und rhetorisch nicht stark genug? Sollte es nur ein kleiner Denkzettel sein für Christian Happach und zu viele hatten bei der geheimen Wahl den gleichen Gedanken und wollten gar nicht dieses Signal? Oder war es von allem etwas? Eine klare Antwort auf diese Fragen wird es nicht geben. Fakt ist das Ergebnis: Christian Happach ist für weitere sechs Jahre Kreisbrandrat im Wittelsbacher Land. 64 Kommandanten oder deren Stellvertreter haben ihn gewählt - 21 nicht.

Ein anderer Name, also ein Gegenvorschlag, stand übrigens nicht auf diesen Wahlzetteln. Die vergleichsweise hohe Zahl an Gegenstimmen ist deshalb bemerkenswert, weil es bei der Wahlversammlung keinerlei Kritik am 51-Jährigen gab. Eine Aussprache wurde nicht gewünscht. Der Aichacher war 2017 bei zwei Gegenstimmen erstmals ins Amt gewählt worden. Damals waren die Kommandanten froh, dass so schnell ein Nachfolger für Ben Bockemühl gefunden wurde. Der wechselte auf eine hauptamtliche Feuerwehrstelle in Baden-Württemberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen