vor 32 Min.

Wer richtet das Aichacher Gauschießen 2025 aus?

Plus Der Sportschützengau Aichach zieht bei seiner Jahreshauptversammlung im Aichacher Ortsteil Untergriesbach Bilanz. Für das Gauschießen gibt es schon einen Plan B.

Von Xaver Ostermayr

Der Sportschützengau Aichach hat bei seiner Jahreshauptversammlung seine beiden Schützenmeister gewählt. Der bisherige Zweite und nunmehrige Erste Gauschützenmeister Franz Marb, Zweite Schützenmeisterin Anja Lunglmeir-Hensmanns, die weiteren Vorstandsmitglieder, Sportleiter und Referenten warteten im Gasthof Wagner im Aichacher Ortsteil Untergriesbach mit einer Rückschau auf und blickten in die Zukunft.

Franz Marb erinnerte an den im Vorjahr verstorbenen Ersten Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir aus Schiltberg. „Er hat sich viele Jahre für unseren Sportschützengau eingesetzt. Wir denken heute noch einmal an arbeitsreiche und gesellige Stunden mit ihm zurück“, sagte Marb zum „traurigen Schützenjahr 2023“. Zu den sportlichen Höhepunkten seit der letzten Jahreshauptversammlung zählte Marb die Teilnahme am Bezirksschützentag in Freising, das Gauschießen in Inchenhofen und den Gauschützenball.

Franz Marb erinnerte an den im Vorjahr verstorbenen Ersten Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir aus Schiltberg. „Er hat sich viele Jahre für unseren Sportschützengau eingesetzt. Wir denken heute noch einmal an arbeitsreiche und gesellige Stunden mit ihm zurück", sagte Marb zum „traurigen Schützenjahr 2023". Zu den sportlichen Höhepunkten seit der letzten Jahreshauptversammlung zählte Marb die Teilnahme am Bezirksschützentag in Freising, das Gauschießen in Inchenhofen und den Gauschützenball.

