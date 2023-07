Wer will neuer Öko-Manager für das Wittelsbacher Land werden?

Die Öko-Modellregion Paartal sucht einen oder zwei Projektmanager für den Landkreis Aichach-Friedberg. Ziel ist es unter anderem, regionale Bioprodukte voranzubringen.

Das bayerische Landwirtschaftsministerium hat ein Ziel: Im Jahr 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Die Öko-Modellregion Paartal kämpft dafür, diesem Ziel im Landkreis Aichach-Friedberg näherzukommen. Eine wichtige Aufgabe ist dabei, die regionale Verbreitung und Vermarktung von Biolebensmitteln zu stärken. Doch der Öko-Modellregion Paartal fehlen die Antreiber. Deshalb werden jetzt zwei neue Manager gesucht.

Die Modellregion im Landkreis ist an den Wittelsbacher-Land-Verein angegliedert. Auf dessen Homepage sind die Stellen ausgeschrieben, die möglichst schon ab September neu besetzt werden sollen. Die Stelle des Projektmanagers oder der Projektmanagerin für die Öko-Modellregion Paartal ist eine 120-Prozent-Stelle, das heißt, zwei Personen können sich diese Aufgabe teilen. Das Verhältnis ist dabei zunächst offen und kann 60:60, 70:50 oder ganz anders sein. Deshalb ist der Posten in Vollzeit, Teilzeit oder als Jobsharing zu vergeben.

David Hein ist Geschäftsführender Regionalmanager des Wittelsbacher-Land-Vereins. Zusammen mit Benedikt Frommer, der unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, betreut er vorübergehend die Projekte der Öko-Modellregion. Wie Hein erläutert, kann auch vorläufig nur eine Person eingestellt werden. Die Zeit drängt allerdings, denn Ende August 2024 läuft die Förderung des Freistaats für die Öko-Modellregion Paartal aus. Deshalb ist die Stelle vorerst auf ein Jahr beschränkt. Laut Hein ist aber von einer weiteren Förderung und damit auch einer Weiterbeschäftigung des oder der Projektmanager über 2024 hinaus auszugehen.

Was muss der Projektmanager für den Landkreis Aichach-Friedberg können?

Bewerber auf die Stelle sollten ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium mit Bezug zu ökologischer Land- und oder Ernährungswirtschaft oder eine Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Agrar- oder Lebensmittelbereich haben. Dazu werden unter anderem praktische Erfahrungen beim Projektmanagement und bei Konzeptentwicklungen verlangt. Die Bewerbung sollte dem Wittelsbacher-Land-Verein möglichst bis Montag, 24. Juli, vorliegen.

Die Öko-Modellregion Paartal wurde im Jahr 2019 auf Initiative von Biobauern beim Forum Zukunft in Blumenthal gegründet. Mittlerweile gehören ihr auch Kommunen aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm an. Seit ihrer Gründung wurde die Modellregion hintereinander oder zeitgleich - im Rahmen einer Stellenteilung - von vier Projektmanagerinnen betreut, die aber teils nur wenige Wochen blieben. Nach Heins Angaben hatten die Wechsel private Gründe. So wollte Christiane Feucht, die zuletzt 70 Prozent der Stelle inne hatte, wieder zurück in ihre Heimat Ansbach. Eines der bekanntesten Programme der Modellregion ist das Bruder-Ox-Projekt. Dabei sollen Milchviehbetriebe in Zusammenarbeit mit Mastbetrieben auch Verantwortung für Ochsen übernehmen und trotz großem Aufwand wertvolles Biofleisch generieren.

Bis Ende August 2024 wird die Öko-Modellregion Paartal noch zu 75 Prozent vom Freistaat gefördert. Danach verringert sich die Förderung jährlich auf 60, 40 und 20 Prozent. In den ersten zweieinhalb Jahren hat der Wittelsbacher-Land-Verein die Differenz übernommen, seit 2022 tut dies der Landkreis Aichach-Friedberg. Hein hofft, dass der Landkreis diese Praxis nach entsprechenden Beschlüssen fortführen wird. Auch der Verein prüfe, ob er künftig Geld zuschießen kann.