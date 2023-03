Wie das Schulwerk seine Schulen günstiger baut als Kommunen

Plus Andere Landkreise zahlen freiwillig Millionen-Zuschüsse an das Schulwerk der Diözese. Der Neubau einer eigenen Schule wäre nämlich viel teurer.

Das Schulwerk der Diözese Augsburg baut seine Bildungsprojekte in der Regel deutlich kostengünstiger als Kommunen. Aktuelles Beispiel: Abriss und kompletter Neubau des dreizügigen Gymnasiums für rund 800 Schülerinnen und Schüler mit Zweifachsporthalle und Mensa in St. Ottilien bei Eresing im Nachbarlandkreis Landsberg. Kostenhochrechnung: 46,3 Millionen Euro. Unweit des Ammersees werden derzeit auch über 40 Schüler aus dem Wittelsbacher Land unterrichtet.