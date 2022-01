Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Wie der Segen der Sternsinger trotz Pandemie in die Häuser im Wittelsbacher Land kommt

Trotz Pandemie sind die Schwestern Antonia, Anna-Lena und Katharina Tränkl (von links) Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft Affing.

Plus Auch in diesem Jahr können die Sternsinger in Aichach-Friedberg vielerorts nicht von Tür zu Tür gehen. Wie Menschen ihr Haus trotzdem segnen lassen können.

Von Katja Neitemeier

Ausgestattet mit Kronen und prächtigen Gewändern sammeln jedes Jahr viele Kinder und Jugendliche im Landkreis Aichach-Friedberg als Sternsinger Spenden für einen guten Zweck. Doch bereits zum zweiten Mal in Folge verhindert die Corona-Pandemie in vielen Orten die klassischen Sternsinger-Aktionen. Die verschiedenen Pfarreien haben unterschiedliche Wege gefunden, wie sie mit der Situation umgehen.

