Millionenprojekt liegt auf Eis: Wie hoch darf ein Gehweg-Bordstein sein?

Plus Kreistagsgremien beschließen den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Reicherstein. Bei der vergleichbaren Entscheidung in Unterbergen entspinnt sich aber eine Grundsatzdiskussion.

Der Landkreis will im nächsten Frühjahr mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt im kleinen Pöttmeser Ortsteil Reicherstein, ganz im nördlichsten Zipfel des Wittelsbacher Landes, beginnen und das Projekt bis Ende 2024 abschließen. Nach dem Bauausschuss hat jetzt auch der Kreistag einhellig den dazu notwendigen Baudurchführungsbeschluss für das 700 Meter lange Teilstück der Kreisstraße AIC27 gefasst. Es läuft alles wie geplant. Beschlossen werden sollte im Kreistag in derselben Sitzung eigentlich auch der vergleichbare Ausbau der Ortsdurchfahrten der AIC12 und der AIC17 im kleinen Schmiechener Ortsteil Unterbergen, ganz im südlichsten Eck des Landkreises Aichach-Friedberg, ebenfalls im nächsten Jahr. Aber es kam ziemlich überraschend völlig anders.

Die Ortsdurchfahrt in Reicherstein soll 2014 ausgebaut werden. Foto: Inge von Wenczowski

Denn hier verhedderten sich Kreistagsmitglieder in eine Grundsatz-Diskussion über notwendige Fahrbahnbreiten für landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Glaubensfrage Hoch- oder besser doch Niederbord-Gehwege. Ergebnis: Jetzt liegt dieses Straßenbauprojekt vorerst auf Eis, die Bauverwaltung soll das Thema aufbereiten. Im Bauausschuss soll darüber diskutiert und über die "richtige" Bordhöhe entschieden werden. Abgesetzte Gehwege mit sogenannten Niederborden sind nur zwei Zentimeter hoch und leicht überfahrbar. Hochbord-Gehwege sind mindestens sechs Zentimeter hoch und bieten deutlich mehr Sicherheit für Fußgänger, weil Fahrzeuge den Weg nicht einfach mitnutzen können. Der Landkreis plant in der Regel zehn Zentimeter hohe Borde, die an der Kante abgerundet werden, um Schäden an Felgen zu vermeiden. Nach einer Grundsatzentscheidung könnte der Kreistag im Spätherbst im zweiten Anlauf die Baudurchführung beschließen. Weil Förderanträge für Straßenbauprojekte bis Anfang September bei der Regierung eingereicht werden müssen, wirft das den bisherigen Zeitplan für den Ausbau in Unterbergen im nächsten Jahr aber über den Haufen.

