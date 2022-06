Wie sicher lebt es sich im Landkreis Aichach-Friedberg?

Plus In Aichach-Friedberg ging 2021 die Zahl der Straftaten zurück. Doch wie sicher lebt es sich im Landkreis? Und wie schneiden die einzelnen Orte im direkten Vergleich ab?

Die Zahl der Straftaten im Landkreis Aichach-Friedberg ist im vergangenen Jahr auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken. 2749 Straftaten - ausländerrechtliche Verstöße herausgerechnet - registrierte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Das sind fast 14 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Erstmals im Zehn-Jahres-Vergleich sank die Zahl der Straftaten unter die Marke von 3000. Das dürfte auch dem zeitweise stark eingeschränkten öffentlichen Leben während der Corona-Pandemie geschuldet sein. Zwei Drittel der Straftaten wurden aufgeklärt. Doch wie schneiden die einzelnen Kommunen im Wittelsbacher Land im direkten Vergleich ab? Wo ist die Kriminalitätsbelastung am höchsten, wo am niedrigsten?