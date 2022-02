Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Wieder mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation in Aichach-Friedberg

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten an den Kliniken an der Paar steigt an.

Plus Derzeit werden drei Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation versorgt. So viele waren es zuletzt Mitte Januar bei einer deutlich niedrigeren Inzidenz.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat zuletzt eine Art Plateau erreicht. Seit rund einer Woche verändert sich der Wert nur leicht. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 2151,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag. An den Kliniken an der Paar ist die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten zuletzt dagegen gestiegen.

