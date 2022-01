Wieder neuer Höchststand der Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg

Das RKI meldet am Donnerstag eine Inzidenz von 1165,0 für das Wittelsbacher Land - erneut eine Steigerung im Vergleich zum Vortag.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat einen weiteren Höchststand erreicht. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 1165,0 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Das ist erneut eine Steigerung seit dem Vortag. Außerdem werden die Werte beim RKI aus den vorangegangenen Tagen laufend aktualisiert und korrigiert - sowohl nach oben, als auch tageweise nach unten. Die heutige tatsächliche Inzidenz liegt weiterhin über dem offiziell gemeldeten Wert.

Aufgrund der hohen Anzahl an Neuinfektionen innerhalb kurzer Zeit bittet das Gesundheitsamt darum, dass diejenigen, die mit einem PCR-Test positiv getestet wurden, über die Internetseite des Landratsamtes das Meldeformular ausfüllt. "Das führt für beide Seiten zu einer Erleichterung und zu einer schnelleren Bearbeitung", heißt es dazu. Mit der Hilfe der Daten im Meldeformular wird außerdem automatisch eine vorläufige Quarantänebescheinigung ausgestellt, auf der die Dauer der Quarantäne erläutert wird und unter welchen Umständen sie verkürzt werden kann.

Impfen ohne Termin in den Impfzentren in Dasing und Kissing

Weiterhin können Termine für die Impfzentren in Dasing und Kissing auf www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Ab sofort sind Impfungen in den Impfzentren allerdings auch ohne Terminvereinbarung möglich. Impfungen mit und ohne Termin ab zwölf Jahren sind in dieser Woche zu folgenden Zeiten möglich: Donnerstag, 27. Januar, 12 bis 19 Uhr, in Dasing und Kissing; Freitag, 28. Januar, 12 bis 19 Uhr, in Dasing und Kissing; Samstag, 29. Januar, 10 bis 17 Uhr, in Dasing und Kissing und Sonntag, 30. Januar, 10 bis 17 Uhr nur in Kissing.

In beiden Impfzentren werden ausschließlich Biontech und Moderna verimpft – je nach Verfügbarkeit. Eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech erhalten Personen, die unter 30 Jahre alt oder schwanger sind oder die zur Zweitimpfung kommen und mit Biontech erstgeimpft wurden. Über 30-Jährige werden je nach Verfügbarkeit mit Biontech oder Moderna geimpft. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Termin um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Nächster Familienimpftag am Sonntag im Impfzentrum Dasing

Kinder von fünf bis elf Jahren werden ausschließlich an Familienimpftagen geimpft. Neben der Impfung von ihnen und ihren Begleitpersonen wie Eltern oder Geschwistern sind an Familienimpftagen keine Impfungen von Personen ab zwölf Jahren möglich. Der nächste Familienimpftag findet am Sonntag, 30. Januar, von 10 bis 17 Uhr im Impfzentrum Dasing statt. Möglich sind dabei Erstimpfungen von Fünf- bis Elfjährigen und Begleitpersonen - jeweils ohne Terminvereinbarung -, Zweitimpfungen von Kindern, die ihre Erstimpfung andernorts (etwa beim Kinderarzt) erhalten haben, sowie Zweitimpfungen nach dem ersten Familienimpftag am 19. Dezember vergangenen Jahres, die jeweils um die gleiche Uhrzeit wie der Ersttermin stattfinden.

Um die Abläufe zu beschleunigen, wird auch hier bei einer Impfung ohne Termin um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.