Wildunfälle im Wittelsbacher Land: Hier ist besondere Vorsicht geboten

Plus Im November gab es im Landkreis Aichach-Friedberg an einem Abend gleich drei Wildunfälle. Eine Straße ist besonders häufig von Zusammenstößen mit Wildtieren betroffen.

Es ist dunkel, die Straßen sind leer, auf einmal quert ein Reh die Straße, Vollbremsung. Oft geht alles gut: Nach einem Schreckmoment gehen das Reh und der Autofahrer wieder jeder unverletzt seiner Wege. Doch manchmal kracht es auch, wie zuletzt im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg an einem Abend gleich dreimal. Tatsächlich passieren solche Unfälle öfter als man im ersten Moment denkt.