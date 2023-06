Wir suchen Tipps für einen tollen und günstigen Familienurlaub

Reisen ist teuer geworden. Doch mit Ihrer Hilfe wollen wir Tipps und Tricks sammeln, wie Familien dennoch etwas sparen können - ohne, dass der Urlaub darunter leidet.

Die Pfingstferien sind inzwischen vorüber - doch bis zu den Sommerferien dauert es auch nicht mehr allzu lange. Wir sind deshalb auf der Suche nach guten Tipps für einen tollen Familienurlaub - zu einem bezahlbaren Preis. Denn durch die Preissteigerungen in den letzten Monaten sind die Reiseausgaben für viele Familien massiv gestiegen. Deshalb sind wir auf der Suche nach Tipps und Tricks von Familien für Familien. Haben Sie eine Idee, die anderen ebenfalls helfen könnte - etwa Campingurlaub, Ferienwohnung statt Hotel, gebrauchte Strandutensilien vorab kaufen oder noch recht günstige Urlaubsziele? Dann schreiben Sie uns per Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de - gerne mit Ihrem vollständigen Namen und der dazu passenden Urlaubsgeschichte, sofern Sie das möchten. Die besten Tipps veröffentlichen wir anschließend. (AZ)