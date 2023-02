Aichach-Friedberg

vor 36 Min.

Wird das Bier teurer? Hohe Produktionskosten treffen die Brauereien

Plus Von Bierpreisen von 7,50 Euro, wie sie in Berlin diskutiert werden, will im Wittelsbacher Land keiner sprechen. Ganz vermeiden können die Brauereien Erhöhungen aber nicht.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Durch die Inflation sind Preissteigerungen derzeit fast überall spürbar: im Supermarkt, im Lokal, beim Tanken. Doch geht es darum, dass das Bier teurer wird, wird die Diskussion besonders emotional geführt. Da schwirren schnell Preise von 7,50 Euro für die Halbe herum, von Preis-Explosionen oder gar einem geforderten Bier-Gipfel im Kanzleramt ist die Rede. Auch Thomas Reißner vom Berabecka Boandl-Bräu aus Oberbernbach sagt: "Der Bierpreis ist ein Heiligtum bei uns." Gerade kleineren Brauereien, die nah an ihren Kundinnen und Kunden sind, fällt es schwer, die Preise zu erhöhen. Aber auch die großen Brauereien in der Region, die Schlossbrauerei Unterbaar und die Brauerei Kühbach, sind vorsichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen