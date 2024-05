Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Wird Song für Nazi-Gegröle bei Partys im Landkreis noch gespielt?

Plus Der Dance-Klassiker "L'amour toujours" wird für rassistische Parolen missbraucht. Nach den Vorfällen reagieren auch Veranstalter von Partys im Wittelsbacher Land.

Von Christian Lichtenstern

Ob neureiche Yuppies mit Schampus im Nobelclub in Kampen auf Sylt, Jungschützen mit Lüttje Lage (Bier und Korn) beim Schützenfest im niedersächsischen Kreis Cloppenburg oder klassische Maßkrug-Stemmer auf der Bergkirchweih in Erlangen: Videos zu alkoholgeschwängerten rassistischen Gesängen gehen auf sozialen Plattformen durch die Decke. Überall grölen meist junge Menschen ganz offen und öffentlich ausländerfeindliche Parolen, während der über 20 Jahre alte Partyhit "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino abgespielt wird. Die Empörung nach den einschlägigen Vorfällen ist groß – und es wird reagiert. In München ist am Montag schon ein Wiesn-Verbot für das Lied erlassen worden. Auch im Wittelsbacher Land stehen in den nächsten Wochen im Rahmen von Festen eine ganze Reihe von Partys mit DJ-Musik auf dem Programm. Wie gehen die Veranstalter im Landkreis damit um?

Bei Faschingsumzügen in der Region wird der eigentlich völlig unpolitische und harmlose Dance-Klassiker seit Jahren auf Wägen gespielt und sorgt für Stimmung. Den Original-Text kennt praktisch keiner, zum rhythmischen Refrain wird aber gern in Partylaune alles Mögliche, Unverfängliche und Unverständliche im Stakkato lautstark mitfabuliert. Von rassistischen Ausfällen wie beim Umzug am Lumpigen Donnerstag in Landsberg, als auch dort junge Leute dazu "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" über die simple, aber eingängige Melodie des Songs brüllten, ist hier allerdings nichts bekannt geworden. Dagegen "feierten" mit dieser Musik und solchen und ähnlichen Parolen Mitglieder der neofaschistischen Identitären Bewegung (IB) mit ihrem führenden Kopf Martin Sellner beim sogenannten "Schwabenkongress" im November vergangenen Jahres in Dasing.

