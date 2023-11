Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Wittelsbacher Land will beim Öffentlichen Personennahverkehr sparen

Plus Der Defizitanteil des Landkreises Aichach-Friedberg für den AVV springt 2024 auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Jetzt sollen die Kosten reduziert werden.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Die Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Wittelsbacher Land, also für Busse und Bahnen im Augsburger Verkehrsverbund (AVV), gehen durch die Decke. Im Vergleich zum aktuellen Jahr verdoppelt sich der Kreiszuschuss gleich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Jetzt soll nach Möglichkeiten gesucht werden, das Defizit zu verringern. Für die Fahrgäste wird es teurer: Der AVV will zum Jahreswechsel die Tarife erhöhen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg steht in den nächsten Jahren vor großen Investitionen, die Gesamtverschuldung klettert laut mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 auf 115 Millionen Euro. In den Sitzungen der Kreistagsgremien geht es derzeit fast ausschließlich um den Haushalt 2024. Dabei sind die Kreisrätinnen und Kreisräte sozusagen auf Dauersuche nach Sparmöglichkeiten. In diesem Jahr muss der Landkreis über fünf Millionen Euro an den Verkehrsverbund überweisen. Im nächsten Jahr sollen es deutlich über zehn Millionen sein. Der Defizitanteil für den Landkreis liegt sogar bei über zwölf Millionen Euro, aber durch Sonderfaktoren und einmalige Einnahmen im Jahr 2022 wird noch ein Überschuss von 1,7 Millionen Euro abgezogen. Für viele Kreisräte ist bei einem zweistelligen Millionendefizit eine Grenze überschritten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sei gefährdet, hieß es schon bei der Vorstellung des Etats im Kreistag Anfang des Monats.

