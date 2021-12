Wo bekomme ich in Aichach-Friedberg an Weihnachten einen Corona-Test?

Die Corona-Testkapazitäten werden weiter ausgeweitet: Am 21. Dezember öffnet auch in Pöttmes ein Angebot. Die Corona-Inzidenz sinkt auf 299,9.

Im Laufe des Dezembers hat das BRK im Landkreis Aichach-Friedberg zahlreiche Teststationen wiedereröffnet. Am 4. Dezember starteten die Tests in Friedberg, wenige Tage später in Kissing. Seit dem 12. Dezember wird in Aichach und Mering wieder getestet. Nun soll vor Weihnachten auch noch die Teststation in Pöttmes in Betrieb genommen werden. Wie das Landratsamt mitteilt eröffnet das BRK in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstag, 21. Dezember eine Teststation in der Aula der Volksschule. Getestet wird dienstags von 18 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 14 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr. Auch über die Weihnachtsfeiertage bietet das BRK zahlreiche Testmöglichkeiten.

Hier wird in Aichach-Friedberg über Weihnachten auf Corona getestet

In Aichach (Feuerwehrhaus, Martinstraße) wird sowohl an Heiligabend als auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 11 Uhr getestet. In Friedberg (Pfarrzentrum) gibt es am 25. Dezember von 17 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. In Mering (Altes Wasserhaus, Karlsbader Weg) wird am zweiten Weihnachtsfeiertag von 15 bis 17 Uhr getestet. In der Kissinger Mehrzweckhalle testet das BRK bereits am 23. Dezember abends von 19 bis 21 Uhr sowie am 24. und 25. Dezember jeweils von 9 bis 11 Uhr. In der kurz zuvor eröffneten Teststation in Pöttmes wird am 24. Dezember von 12 bis 14 Uhr und am 26. Dezember von 9 bis 11 Uhr getestet. Das Testzentrum am Kreisgut in Aichach, das von Vitolus betrieben wird, testet an Heiligabend und Silvester von 8 bis 12 Uhr sowie an Neujahr von 13 bis 18 Uhr. Weitere Testmöglichkeiten sind auf der Homepage des Landratsamtes zu finden.

Die Corona-Lage entwickelt sich derweil weiter in die richtige Richtung. Die Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bei 299,9 und damit erstmalig seit dem 8. November unter 300. Im Laufe des Mittwoch sind allerdings laut Landratsamt 148 Neuinfektionen hinzugekommen. Damit steigt die Zahl derjenigen im Landkreis, die seit März 2020 positiv auf Corona getestet wurden, auf 10.827. In den vergangenen sieben Tagen waren es insgesamt 377 neue Corona-Fälle, davon 68 in Aichach, 66 in Friedberg, 31 in Kissing und 23 in Mering. Auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Corona steigt um einen weiteren Todesfall, der aber nicht im Zusammenhang mit den Ausbrüchen in den Senioreneinrichtungen steht.

Veränderungen im Ausbruchsgeschehen gab es dabei nur im Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach. Nach aktuellem Stand sind dort jeweils ein weiterer Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Damit sind nun insgesamt acht Bewohnerinnen und Bewohner und fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Außerdem gab es an der Berufsschule Aichach, der Grundschule am Lechrain Aindling, der Volksschule GS Obergriesbach, dem Gymnasium Friedberg, der Geschwister Scholl Mittelschule Aichach und der Grundschule Baar jeweils einen Corona-Fall. An der Vinzenz-Pallotti Schule in Friedberg gab es zwei Corona-Fälle, die aber nicht miteinander in Zusammenhang stehen.

An den Kliniken an der Paar bleibt die Situation relativ unverändert. Stand Mittwochmorgen wurden 20 Corona-Patienten stationär behandelt, davon mussten vier intensivmedizinisch versorgt werden. Insgesamt gibt es im Landkreis an den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg derzeit 14 Intensivbetten, die am Donnerstagnachmittag alle belegt waren.

Lesen Sie dazu auch