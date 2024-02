Wir suchen die beste Weißwurst im Wittelsbacher Land

Am 22. Februar ist der kuriose "Tag der Weißwurst". In diesem Zuge ist unsere Redaktion auf der Suche nach der besten "Weißen" im Landkreis Aichach-Friedberg.

Ob gezuzelt oder geschnitten, mit oder ohne Darm, die Weißwurst ist bayerisches Kulturgut. Als solches steht ihr auch ein eigener " Feiertag" zu: Am 22. Februar wird der "Tag der Weißwurst" begangen, an diesem Tag soll sie 1857 erfunden worden sein. Doch wo im Wittelsbacher Land gibt es die beste "Weiße"? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge!

Für viele gehört sie zum Frühschoppen einfach dazu – die frisch gebrühte Weißwurst, auch im Wittelsbacher Land wird an vielen Orten so der Tag zünftig begangen. Wo im Landkreis Aichach-Friedberg schmeckt sie aber am besten? Wir freuen uns über Ihre Anregungen. Die am häufigsten vorgeschlagenen Metzgereien und Gaststätten veröffentlichen wir in einer Bildergalerie, die als Voting fungiert. Dort können Sie abstimmen, wo es Ihrer Meinung nach die beste Weißwurst im Landkreis Aichach-Friedberg gibt.

"Tag der Weißwurst": Wie funktioniert das Weißwurst-Voting?