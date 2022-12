Wohin mit den alten Christbäumen? Hier können sie entsorgt werden

Mit der Pracht der Christbäume wird es bald vorbei sein, dann ist es gut zu wissen, wo sie entsorgt werden können. Diese Angebote gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg

Noch stehen sie geschmückt und herausgeputzt in den Wohnungen und Häusern: die Christbäume. Doch bei den ersten dürften die Nadeln schon trocken werden. Und so denkt der ein oder andere vermutlich schon darüber nach, ob er den Weihnachtsbaum nicht allmählich entsorgen sollten. Wenn es so weit ist, gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg folgende Möglichkeiten.

Wie das Landratsamt mitteilt, können die Bäume bereits ab sofort an mehreren Grüngut-Annahmestellen (Wertstoffsammelstellen) zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden. Dieses Angebot besteht in Aichach, an der Sammelstelle Aindling-Todtenweis, in Dasing, Friedberg, Kissing und Mering.

Was die Entsorgung des Christbaumes kostet

In Pöttmes haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, am Samstag, 7. Januar, und Samstag, 4. Februar, jeweils von 13 bis 15 Uhr ihre alten Christbaum an die Grünannahmestelle zum Volksfestplatz zu liefern. In Schiltberg ist die Annahme am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 13 Uhr möglich.

Zu beachten ist: Die Bäume müssen frei von Dekoration, Lametta, Schneespray und Lichterketten sein. Wissen sollten außerdem alle, die einen Christbaum bringen: Die Entsorgung kostet vier Euro, die Bezahlung ist aber nur bargeldlos möglich.

Weitere Informationen über die Abgabemöglichkeiten für Grüngut und die Gebührenübersicht unter abfallwirtschaft.Lra-aic-fdb.de oder auf der kostenlosen Abfall-App des Landkreises. (AZ)