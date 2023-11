Arbeitslosenquote in Aichach-Friedberg verharrt bei 2,4 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in Aichach-Friedberg sinkt im November leicht auf 1874. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 2,4 Prozent. Ein Trend fällt bei den offenen Stellen auf.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg blieb im November bei 2,4 Prozent. Das entspricht dem Wert vom Oktober. 1874 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet - 51 weniger als im Vormonat, aber 54 als ein Jahr zuvor. Im November 2022 hatte die Arbeitslosenquote bei 2,3 Prozent gelegen. Diese Zahlen gab die Agentur für Arbeit Augsburg bekannt. Die größte Veränderung im Jahresvergleich gab es bei den offenen Stellen.

808 offene Stellen verzeichnete die Arbeitsagentur im November im Wittelsbacher Land. Vor einem Jahr waren es mit 705 deutlich weniger gewesen. Im Jahresvergleich sank die Zahl der unter 25-Jährigen ohne Job um gut ein Zehntel auf 145. Die Zahl der über 50-jährigen Arbeitslosen ging um über sieben Prozent auf 796 zurück. Die Langzeitarbeitslosen wurden etwas mehr, von ihnen verzeichnete die Arbeitsagentur im November 430.

Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten steigt im Jahresvergleich

Auch bei den schwerbehinderten Menschen ohne Stelle zeigt der Trend im Jahresvergleich nach oben: Hier nahmen die Zahlen um sieben Prozent auf 223 zu. Die der Ausländerinnen und Ausländer ohne Job stieg der Arbeitsagentur zufolge im Vergleich zum vergangenen Jahr um knapp 14 Prozent auf 626. Die Agentur für Arbeit teilt mit, dass sie die Integration in den Arbeitsmarkt weiter beschleunigen will. So würden Geflüchtete "nach dem Abschluss des Integrationskurses von den Jobcentern regelmäßig eingeladen und beraten, damit sie so schnell wie möglich Arbeitserfahrung sammeln". Die Jobcenter könnten parallel mit Förderangeboten unterstützen, wo das fachliche Sprachniveau ausgebaut werden solle, so Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Augsburg.

Die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld ging im Landkreis Aichach-Friedberg im Vergleich zum Oktober leicht auf 798 zurück. Im Jahresvergleich waren es im November 44 mehr als im vergangenen Jahr.

792 Menschen in Aichach-Friedberg stehen nicht in der offiziellen Statistik

Um fünf Prozent stieg im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten. Das waren im November 792 Menschen, die eigentlich auch zu den Arbeitslosen gezählt werden müssten, in der offiziellen Statistik aber nicht auftauchen. Sie machen beispielsweise eine Weiterbildung oder durchlaufen eine berufliche Eingliederungsmaßnahme.