Zahl der Geflüchteten im Landkreis steigt - nicht nur aus der Ukraine

Plus 1700 Geflüchtete aus der Ukraine kamen heuer bereits ins Wittelsbacher Land. Auch aus anderen Ländern steigen die Flüchtlingszahlen. Der Kreis sucht Unterkünfte.

Von Nicole Simüller

Der Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht - auch in den Landkreis Aichach-Friedberg. 1717 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden seit Februar hier aufgenommen (Stand: 13. Oktober). Aktuell sind nach Zahlen der Ausländerbehörde des Landratsamtes noch 1329 von ihnen da. Zwei Drittel leben in Privatunterkünften. Zwar kamen heuer vor allem Geflüchtete aus der Ukraine ins Wittelsbacher Land. Doch weil auch in anderen Ländern Kriege geführt werden, Naturkatastrophen wüten oder Hunger herrscht, verzeichnet die Ausländerbehörde inzwischen wieder einen deutlichen Zugang von Geflüchteten aus anderen Ländern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

