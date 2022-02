Aichach-Friedberg

vor 4 Min.

Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona steigt in Aichach-Friedberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch den zweiten Tag in Folge gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 1964,8.

Plus Die Zahl der Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg, die an oder mit Covid gestorben sind, steigt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt den zweiten Tag in Folge.

Viele Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg sind derzeit von Corona-Ausbrüchen betroffen. Zu ihnen zählen unter anderem das Aichacher Krankenhaus, zehn Pflegeeinrichtungen sowie eine Asylbewerberunterkunft. Nähere Informationen, wie viele Betroffene es in den jeweiligen Einrichtungen gibt, veröffentlichte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwoch nicht. Unterdessen steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen im Wittelsbacher Land.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

