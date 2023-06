Aichach-Friedberg

Zecken bleiben im Wittelsbacher Land ein Problem

In der Apotheke - wie hier in der Markt-Apotheke Kühbach - gibt es allerlei Hilfsmittel, um einen Zeckenbiss zu verhindern.

Plus Erkrankungszahlen nach Zeckenstichen sind zwar verhältnismäßig niedrig, aber Aichach-Friedberg bleibt FSME-Risikogebiet. Wann sofort ein Arzt aufgesucht werden muss.

Von Evelin Grauer

Viele Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land dürften es buchstäblich bereits am eigenen Leib erfahren haben: In diesem Jahr gibt es viele Zecken. Laut Experten sorgen die milden Winter dafür, dass die Parasiten gut überleben. Da Zecken unter anderem die Hirnhautentzündung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) übertragen, raten viele Ärzte und auch das bayerische Gesundheitsministerium zur FSME-Schutzimpfung. Das Gesundheitsamt in Aichach äußert sich vorsichtiger.

Grundsätzlich müsse jeder Bürger selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen wolle oder nicht. Die FSME-Impfung ist laut Gesundheitsamt aber für Personen anzudenken, die sich in Risikogebieten viel im Freien aufhalten, sei es bei Freizeitaktivitäten oder beruflich, zum Beispiel in der Forst- oder Landwirtschaft. Schließlich könne die Erkrankung selbst nicht therapiert werden, nur die Symptome. Der Landkreis Aichach-Friedberg gehört nach wie vor zu den FSME-Risikogebieten. Das trifft mittlerweile auf fast ganz Bayern zu.

