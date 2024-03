Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Zu Ostern ist der erste Spargel im Wittelsbacher Land da

Plus Die ersten Spargelbauern haben schon mit dem Stechen begonnen. Spätestens nächste Woche ziehen die übrigen nach. Was die Anbauer erwarten.

Von Claudia Bammer

Den ersten Spargel isst Josef Gamperl gerne klassisch: gekocht, mit Schinken und Sauce hollandaise. An Ostern wird das Edelgemüse auf dem Waglerhof im Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen das erste Mal auf den Tisch kommen. Noch in dieser Woche soll es dort mit dem Spargelstechen losgehen, berichtet der Juniorchef. Andere Spargelbauern haben schon vor ein bis zwei Wochen mit dem Ernten angefangen, berichtet Peter Strobl, Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern. Dessen Vorsitzende Claudia Westner geht davon aus, dass spätestens in der Woche nach Ostern alle, die weißen Spargel anbauen, beginnen. Manche müssen aber auch noch länger warten.

Offiziell wird die Spargelsaison am Mittwoch, 10. April, auf dem Viktualienmarkt in München eröffnet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber haben ihr Kommen zugesagt. Drei bis fünf größere Betriebe im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm stechen aber schon jetzt Schrobenhausener Spargel. Es sind vor allem solche, die Felder in Südhanglage haben und wo die Böden etwas leichter sind, erklärt Peter Strobl. "Die sind immer etwas früher dran." Sandig, sandig-lehmig oder lehmig-sandig muss der Boden sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen