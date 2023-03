Zugbetrieb bei BRB läuft wieder an: Morgen normaler Betrieb

Die Bayerische Regiobahn (BRB) plant nach dem Ende des Warnstreiks im Nahverkehr am Montagabend einen Ein-Stunden-Takt. Morgen soll wieder normaler Betrieb herrschen.

Nach dem Ende des deutschlandweiten Warnstreiks am Montag im Nahverkehr läuft der Zugbetrieb bei der Bayerischen Regiobahn ( BRB), die auch die Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, wieder an.

Wie das Unternehmen am späten Montagnachmittag mitteilte, verließ um 15.01 Uhr der erste Zug den Bahnhof in Augsburg. In der Zwischenzeit seien Züge in allen fünf BRB-Netzen unterwegs. Der Zugbetrieb werde derzeit nach und nach hochgefahren. Zwar komme es am Montag weiterhin bis zum Betriebsende zu Ausfällen und Verspätungen, doch das Unternehmen sei nach dem Streik schnell mit seinem "Hochlaufkonzept" gestartet.

BRB will am Dienstag ab Betriebsstart wieder fahrplanmäßig unterwegs sein

BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann betonte der Mitteilung zufolge: „Damit können wir gewährleisten, dass Fahrgäste zwar nicht mit der üblichen Fahrplandichte mit einem BRB-Zug rechnen können, aber wir fahren.“ Das Hauptaugenmerk liege auf Dienstag. "Wir werden zum Betriebsstart wieder mit unseren Zügen fahrplanmäßig unterwegs sein." Schuchmann erklärte: "Das können wir sicherstellen, weil sich viele unserer Mitarbeitenden im Vorfeld genau überlegt haben, wie wir nach dem Streik möglichst rasch den Betrieb aufnehmen und unsere Züge heute Abend da abstellen, von wo sie morgen starten.“

Für Montag sei das Ziel ungefähr ein Stundentakt. Ob dieser allerdings stabil funktioniere, hänge von vielen Parametern ab, auf die das Unternehmen keinen Einfluss habe, so die BRB. (AZ, nsi)