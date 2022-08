Zugverkehr auf Paartalbahn läuft am Dienstag noch fahrplanmäßig

Ab Dienstag hatte die Bayerische Regiobahn, die die Paartalbahnstrecke betreibt, einen reduzierten Fahrplan angekündigt. Zumindest am Dienstag kommt es noch nicht dazu.

Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn ( BRB), die die Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, müssen sich ab Mitte der Woche auf Einschränkungen gefasst machen. Allerdings noch nicht am Dienstag.

Ende vergangener Woche hatte die BRB angekündigt, ab Dienstag ihre Fahrpläne im Netz Ammersee-Altmühltal ausdünnen zu müssen. Als Grund nannte das Unternehmen coronabedingte Personalausfälle bei den Triebfahrzeugführerinnen und -führern.

BRB rechnet ab Mitte der Woche mit Verschlechterung der Situation

Wie BRB-Pressesprecherin Annette Luckner am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sieht es nun aber so aus, als ob zumindest am Dienstag auf der Paartalbahnstrecke der Zugverkehr noch normal läuft. Lediglich im Bereich Weilheim-Schongau werde es wohl zwei Ausfälle geben.

Wie es in den nächsten Tagen weitergeht und in welchem Umfang dann Verbindungen ausfallen, dazu konnte das Unternehmen am Montag nach wie vor keine Angaben machen. "Wir fahren auf Sicht", so Luckner. Allerdings sei absehbar, dass sich die Lage ab Mitte der Woche verschlechtere. Die Planung der neuen Abläufe sei komplex. Das Unternehmen bitte Fahrgäste weiterhin, sich auf seiner Internetseite www.brb.de sowie in den elektronischen Auskunftssystemen vor Antritt einer Fahrt über den aktuellen Stand zu informieren.

