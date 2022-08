Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Zum Ausbildungsstart rufen viele offene Stellen im Landkreis

Plus Am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr, im Landkreis sind allerdings zahlreiche Lehrstellen noch nicht besetzt. Kurzentschlossene können sich noch länger bewerben.

Von Lara Voelter

Der gelernte Berufskraftfahrer Sebastian Hufmeier hat "zwei passende Verrückte gefunden", wie er sagt. Denn in diesem Jahr bildet er zum ersten Mal im Friedberger Logistikunternehmen Trio Trans Logistik aus. Dabei hatte er befürchtet, dass sich keiner für die beiden offenen Lehrstellen bewirbt. Andere Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg hätten zum Teil keine einzige Bewerbung erhalten, so Hufmeier. Mehr als ein Drittel aller Ausbildungsbetriebe in Deutschland konnte im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Lehrstellen besetzen – so viele wie noch nie.

