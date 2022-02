Aichach-Friedberg

Zum ersten Mal: Corona-Demo in Friedberg wurde angemeldet

Erstmalig wurde in Friedberg am Montag eine Corona-Demonstration beim Landratsamt Aichach-Friedberg angemeldet.

Plus Die Zahl der Demo-Teilnehmer ist im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg rückläufig. Am Montag gab es nun in Friedberg erstmalig einen offiziellen Versammlungsleiter.

Von Marina Wagenpfeil

In vielen Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg finden sich seit Wochen Menschen zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen - insbesondere gegen die diskutierte Impfpflicht - zu demonstrieren. Bislang waren die Versammlungen im Kreis allesamt nicht angemeldet. Damit machten sich die Organisatoren, sofern sie feststellbar waren, strafbar. In Friedberg hat es am vergangenen Montag nun erstmalig eine beim Landratsamt als Versammlungsbehörde angemeldete Corona-Demonstration gegeben. In anderen Kommunen wurde dagegen ohne Anmeldung protestiert.

