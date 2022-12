Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Zum Jahreswechsel gibt es erneut Lücken in der Notfallversorgung

Um die notfallmedizinische Versorgung im Raum Aichach war es - anders als in Friedberg - an Weihnachten erneut nicht gut bestellt. Zum Jahreswechsel sieht es an beiden Standorten besser aus.

Plus In Aichach ist an Weihnachten anderthalb Tage kein Notarzt da. In Friedberg fallen heuer mehr Dienste aus als 2021. Die notärztliche Versorgung bleibt ein Sorgenkind.

Von Nicole Simüller

Das Szenario wiederholt sich im Landkreis Aichach-Friedberg seit Jahren: Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel klaffen in der notfallmedizinischen Versorgung Lücken. Das ist heuer nicht anders. Vor allem Aichach, der kleinere der beiden Standorte, ist wieder einmal betroffen.

